Filha encontra mãe morta dentro do quarto

Marluci Moreira dos Santos, 57 anos, foi encontrada morta pela filha no quarto da casa onde morava no domingo (5), no Jardim Radialista em Campo Grande.

De acordo com o boletim policial a vítima era usuária de entorpecentes há treze anos, possuia dificuldades de caminhar e problemas respiratórios, porém a causa da morte não foi esclarecida.

A filha disse à polícia ter chegado em casa às 22h e avistou a mãe aparentemente morta. Não há informações se drogas foram encontradas na casa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado e atestou o óbito, que foi registrada como morte a esclarecer na Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) Piratininga.

