Família de homem com esquizofrenia denuncia Polícia Militar por tortura

Rauster Campitelli, com informações do R7

A família de um homem com esquizofrenia está denunciando a Polícia Militar do Rio de Janeiro por tortura. O caso teria acontecido na última sexta-feira (26), durante uma operação no morro do Chapadão, zona norte da capital do Rio. Segundo a denúncia, o rapaz, que mora com o irmão, estava sozinho quando os policiais militares entraram na casa à procura de traficantes.

Por conta da doença, a vítima não teria entendido a pergunta dos PMs. De acordo com a família do homem, os militares do 41ºBPM (Irajá), agrediram o rapaz com um fio de energia elétrica, que deixou sérios ferimentos nas costas da vítima. Eles também reviraram armários, camas, e quebraram um muro de tijolos no terreno da casa.

A delegada da 31ª DP (Ricardo de Albuquerque), Marcia Becker, declarou que o exame de corpo de delito feito neste tipo de ocorrência, no Instituto Médico Legal (IML), não pode distinguir com que objeto a vítima teria sido agredida.

“O laudo apenas descreve as lesões e constata se existem lesões ou não, além, do nível delas. Nós não requisitamos ainda o que poderia ter causado aquela lesão ou tentar perguntar se poderia ser por um fio, por um cinto ou por algo do tipo”, contou Marcia.

Os policiais militares envolvidos na operação já foram identificados e têm depoimentos marcados para a próxima segunda-feira (5). A família e a vítima também devem ir à delegacia para novos esclarecimentos.

Por meio de assessoria, a Polícia Militar apenas informou que a “Corregedoria da PM está ciente da denúncia e apura as circunstâncias do caso”.

Deixe seu Comentário

Leia Também