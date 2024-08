Filho bate e xinga a mãe após discussão por desempenho escolar do adolescente

Um adolescente de 13 anos foi escoltado para a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana após agredir a mãe de 45 anos.

De acordo com a Princesinha News, a mulher foi agredida e insultada pelo filho durante uma discussão sobre a frequência escolar do adolescente que mora com os avós.

a mãe descobriu que ele estava faltando às aulas desde o término das férias escolares e decidiu conversar com ele. O adolescente, no entanto, reagiu de forma agressiva, insultando a mãe com palavras de baixo calão, incluindo chamá-la de "vagabunda". Além das ofensas verbais, ele a agrediu fisicamente, desferindo um soco em um dos braços e outro no rosto, o que resultou em um corte nos lábios da vítima.

A Polícia Militar foi acionada pela vítima e encaminhou mãe e filho à Delegacia de Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis.

