Foragido é encontrado vendendo entorpecentes em Maracaju e é preso pela Polícia Civil

Na última sexta-feira (26), a Polícia Civil, através da Delegacia de Maracaju, recebeu a denúncia de que um fugitivo do sistema penitenciário, que tem um mandado de prisão contra ele expedido pela 2º Vara e Execuções Penais de Campo Grande, estava no bairro Vila Prateada, em Maracaju.

Com isso, os policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia Civil de Maracaju dirigiram-se até o local para proceder com a prisão do indivíduo, de 24 anos.

Ao chegarem no local, os policiais se depararam com porções de maconha, crack e cocaína, prontos para comercialização.

O acusado confessou que estava foragido, afirmando não ter retornado ao cárcere após o benefício da “saidinha” e que estava comercializando entorpecentes. Ele também afirmou estar residindo a pouco tempo em Maracaju.

O indivíduo foi conduzido à Polícia Civil para o cumprimento do mandado em aberto e para formalização do flagrante delito pela prática do crime de Tráfico de Drogas.

