Foragido morre em confronto com o Garras na Vila Santo Eugenio

Um homem, de 37 anos e que não teve a identidade revelada até o momento, morreu na tarde desta quinta-feira (28) após entrar em confronto com policiais do Garras na Rua Frentini, no Bairro Vila Santo Eugenio, em Campo Grande.

Segundo informações do delegado Guilherme Scucuglia Cezar, titular do Garras, o homem havia sido condenado por diversos crimes, como roubo qualificado, e estava evadido da Justiça de Goiás.

Após diligências da polícia, ele foi localizado em uma residência na Vila Santo Eugenio, na região do Universitário na Capital, mas ao ser abordado pela polícia, o fugitivo resistiu à prisão e, portando um revólver, abriu fogo contra a polícia, dando início a um confronto.

Ele foi baleado, e apesar de ser socorrido e ser encaminhado ainda com vida para uma unidade da saúde da região, ele não resistiu aos ferimentos e veio à óbito.

Na residência, os policiais encontraram um tablete de entorpecente, aparentemente maconha, e uma balança de precisão. A mãe do rapaz, que não esteva presente no momento do confronto, foi levada para a delegacia para prestar depoimento devido aos materiais encontrados.

