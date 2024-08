Foragido por tráfico é preso tentado dar fuga do GOI no centro de Campo Grande

Willian Cezar de Oliveira Arinos, de 35 anos, foi preso durante a tarde desta terça-feira (6) por força de um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas, em Campo Grande. Ele tentou fugir correndo dos policiais, mas foi capturado pelo GOI (Grupo de Operações e Investigações).

Segundo consta no boletim de ocorrência, os policiais tinham em mãos o documento do mandado para prender o foragido e por volta das 14h40, passaram a realizar diligências no centro da cidade, quando na Afonso Pena, encontraram o local de trabalho do acusado.

Após alguns minutos, ele foi visto saindo da empresa e na tentativa de abordagem, Willian saiu correndo por algumas quadras para evitar ser preso, porém, ele foi interceptado pelos policiais.

O indivíduo continuou oferecendo resistência na abordagem para não ser preso, contudo, foi detido e encaminhado para a delegacia para dar prosseguimento ao cumprimento de mandado de prisão e consequentemente, o remanejamento para o presídio.

O JD1 Notícias apurou que Willian possui uma pena de 8 anos e 3 meses a serem cumpridos em regime fechado em Campo Grande, pelo crime de tráfico de drogas que cometeu em setembro de 2020.

O caso, inclusive, foi registrado como evasão de local de custódia legal e desobediência.

