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PolÃ­cia

ForÃ§a TÃ¡tica prende casal e fecha ponto de venda de drogas no ColÃºmbia

A boca de fumo foi estourada apÃ³s a abordagem de dois viciados, e o local causava medo na vizinhanÃ§a

22 marÃ§o 2026 - 10h11VinÃ­cius Santos
Materiais e entorpecentes - Foto: DivulgaçãoMateriais e entorpecentes - Foto: DivulgaÃ§Ã£o  

Ação da Força Tática da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (11ª CIPM) resultou na prisão de um casal suspeito de comandar um ponto de venda de drogas no bairro Jardim Colúmbia, em Campo Grande. A ocorrência foi registrada na noite de sábado (21).

Segundo informações apuradas pela reportagem, o imóvel, localizado na rua Urariocara, era conhecido entre usuários de drogas como “Boca da Vanessa”. A mulher apontada como responsável pelo local foi presa juntamente com o marido durante a ação policial.

O endereço já era alvo de denúncias relacionadas ao tráfico de entorpecentes e vinha sendo monitorado pelas autoridades. Durante rondas pela região, policiais militares perceberam uma movimentação considerada suspeita de pessoas.

Em determinado momento, dois usuários de drogas que deixavam o local foram abordados pelos policiais. Com eles, foram encontradas pequenas porções de entorpecentes que, conforme relataram, teriam sido compradas no imóvel investigado.

Diante da situação, os policiais decidiram entrar na residência. Conforme a Polícia Militar, ao notar a aproximação da equipe, a mulher correu para os fundos do imóvel e arremessou um objeto por cima do muro. Também foi aberta a torneira de uma pia, possivelmente numa tentativa de descartar drogas.

O casal foi abordado no interior do imóvel. Durante as buscas, os policiais localizaram entorpecentes com os suspeitos. Ainda dentro da casa, foram encontrados materiais normalmente utilizados para preparar e embalar drogas para venda, entre eles tesoura, faca com resquícios de cocaína e diversos sacos plásticos.

O casal recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia, onde o caso foi registrado. Conforme fontes policiais, o ponto de venda de drogas funcionava havia cerca de dois anos, e a vizinhança vivia sob medo devido à movimentação de usuários no local.

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