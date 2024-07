Funcionária de usina encontra arma no lixo do banheiro masculino e chama a polícia

Uma funcionária, responsável pela limpeza de uma usina localizada em Chapadão do Sul, encontrou uma arma dentro do lixo durante a hora do almoço de sábado (20).

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo chefe de segurança, pois uma funcionária, havia encontrado uma arma de fogo no lixo do banheiro masculino.

No local, as equipes tentaram questionar os funcionários para encontrar o dono do armamento, mas ninguém falou nada.

Diante dos fatos, a arma calibre 22 foi apreendida sem munições. O revólver tinha ainda a numeração raspada. O caso foi registrado como achado de arma de fogo e será investigado.

