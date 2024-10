Funcionário do Consórcio Guaicurus leva tapa e é ameaçado de morte no centro da Capital

Um rapaz, de 21 anos, que trabalha no PagFácil da Rua 15 de Novembro, apanhou de um usuário do transporte público durante o final da tarde de terça-feira (1°), na região central de Campo Grande. Além disso, ele foi ameaçado por outro homem.

Conforme o boletim de ocorrência, a GCM (Guarda Civil Metropolitana) foi acionada para atender o caso. No local, encontraram o autor visivelmente embriagado, falando grosso e tendo ‘atitudes’ ameaçadoras.

Ele estava acompanhado do enteado, que também aparentava estar bêbado. Esse por sua vez ameaçou matar o funcionário do Consórcio Guaicurus, após seu padrasto desferir um tapa no trabalhador.

Os dois então receberam voz de prisão. Durante a condução, o autor do tapa ficou irritado e ainda mais agressivo, para ‘conter os ânimos’, os guardas precisaram fazer uso de gás de pimenta contra o homem.

Eles foram levados para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde foi registrado como ameaça e vias de fato.

