Menu
Menu Busca domingo, 28 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Polícia

Funcionários de lojas do Centro brigam por ciúmes de mulher em Campo Grande

Os dois ficaram com ferimentos pelo corpo e o caso foi parar na delegacia

28 dezembro 2025 - 10h43Brenda Assis
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Uma briga entre dois funcionários de óticas terminou com ambos feridos e encaminhados à delegacia na manhã deste sábado (27), no Centro de Campo Grande. O caso aconteceu na Rua 14 de Julho e foi registrado como lesões corporais recíprocas e vias de fato.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 10h para atender a uma confusão em um endereço comercial da região central. No local, os policiais encontraram os envolvidos com ferimentos no rosto.

De acordo com o relato à polícia, um dos rapazes teria ido até o outros estabelecimento para tirar satisfação com o funcionário de lá, motivado por boatos de que ele estaria se relacionando com uma funcionária do caixa da loja, mulher pela qual ele também teria interesse. A situação teria despertado ciúmes e dado início a uma discussão.

Após o primeiro desentendimento, ele retornou ao local onde trabalha. Em seguida, o outro rapaz foi até a ótica do ciumento para confrontá-lo, o que resultou em uma nova discussão e, posteriormente, em agressões físicas dentro da loja. A briga foi rapidamente interrompida por funcionários.

O primeiro jovem sofreu uma lesão na boca, do lado esquerdo, provocada por um soco. Já o outros apresentava inchaço na cabeça, acima da testa, após bater em um extintor, além de cortes nas mãos, cuja origem ele não soube explicar.

Diante da situação, os dois foram levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde os fatos foram registrados.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Felcn
Polícia
Bolivianas são presas com cápsulas de cocaína em fiscalização na rodovia Bioceânica
Foto: Jornal da Nova
Polícia
Dupla assalta posto, foge, capota carro e acaba presa na MS-141
Após dois dias de buscas, corpo de Paulo Cesar é encontrado no rio Taquari em Coxim
Polícia
Após dois dias de buscas, corpo de Paulo Cesar é encontrado no rio Taquari em Coxim
As vítimas ficaram com vários ferimentos pelo corpo
Polícia
Mulher e criança são arrastadas por motorista de aplicativo em Dourados
O acidente aconteceu na noite de ontem
Polícia
Motociclista de 25 anos morre ao bater em caminhão parado em Dourados
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Jovem é espancado ao ser acusado de furtar moto no Lageado
Ilustrativa
Polícia
Homem fica gravemente ferido durante briga de vizinhos nos Los Angeles
Imagem ilustrativa
Polícia
Idosa se irrita, invade casa e chama vizinho de 'gorila' no Monte Castelo
Santa Casa da Capital
Polícia
Jovem é baleado seis vezes durante tentativa de homicídio em Campo Grande
Jovem é baleado na mão durante tentativa de homicídio em tabacaria do Aero Rancho
Polícia
Jovem é baleado na mão durante tentativa de homicídio em tabacaria do Aero Rancho

Mais Lidas

O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Homem com câncer em estágio terminal é abandonado pelos filhos em Campo Grande
Sete são presos por sequestro em Campo Grande; vítimas foram salvas pelo Batalhão de Choque
Polícia
Sete são presos por sequestro em Campo Grande; vítimas foram salvas pelo Batalhão de Choque
Homem dá selinho em companheira e é morto por enteado na ceia de Natal
Polícia
Homem dá selinho em companheira e é morto por enteado na ceia de Natal
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 26/12/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 26/12/2025