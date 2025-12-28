Funcionários de lojas do Centro brigam por ciúmes de mulher em Campo Grande

Uma briga entre dois funcionários de óticas terminou com ambos feridos e encaminhados à delegacia na manhã deste sábado (27), no Centro de Campo Grande. O caso aconteceu na Rua 14 de Julho e foi registrado como lesões corporais recíprocas e vias de fato.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 10h para atender a uma confusão em um endereço comercial da região central. No local, os policiais encontraram os envolvidos com ferimentos no rosto.

De acordo com o relato à polícia, um dos rapazes teria ido até o outros estabelecimento para tirar satisfação com o funcionário de lá, motivado por boatos de que ele estaria se relacionando com uma funcionária do caixa da loja, mulher pela qual ele também teria interesse. A situação teria despertado ciúmes e dado início a uma discussão.

Após o primeiro desentendimento, ele retornou ao local onde trabalha. Em seguida, o outro rapaz foi até a ótica do ciumento para confrontá-lo, o que resultou em uma nova discussão e, posteriormente, em agressões físicas dentro da loja. A briga foi rapidamente interrompida por funcionários.

O primeiro jovem sofreu uma lesão na boca, do lado esquerdo, provocada por um soco. Já o outros apresentava inchaço na cabeça, acima da testa, após bater em um extintor, além de cortes nas mãos, cuja origem ele não soube explicar.

Diante da situação, os dois foram levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde os fatos foram registrados.

