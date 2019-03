Gaeco cumpre mandados em Água Clara

O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) deflagrou na manhã desta terça-feira (19) a “Operação No-Show”, na cidade de Água Clara.

O objetivo desta operação é o cumprimento de mandados de busca e apreensão junto à Empresa Isabel Barbosa da Silva-ME, detentora do nome fantasia “Hotel Dois Irmãos”, e também na residência da proprietária Isabel Barbosa da Silva, ambos expedidos pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

A investigação realizada pela Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público apura eventual prática de dispensa indevida de licitação e crime de responsabilidade pelo peculato-desvio.

De acordo com informações do site Perfil News, quatro viaturas estiveram na cidade. Imóveis de pessoas vinculadas ao prefeito do município, Edvaldo Alves de Queiroz, o "Tupete", foram visitados pelo Gaeco.

"Operação No-Show"

A operação é batizada de “No-Show” devido a prática do pagamento de diárias em hotel, sem o comparecimento do usuário.

