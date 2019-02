Gaeco faz operação para desarticular ação do PCC em 5 cidades

Graziella Almeida com Assessoria

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) deflagrou na manhã desta quinta-feira (7), a operação Yin Yang com objetivo de desarticular a ação do PCC dentro dos presídios do estado.

Foram expedidos 48 mandados de prisão preventiva em cinco cidades do MS, dentre elas Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Umuarama (PR) e Mossoró (RN).

Aqui na capital, além dos mandados de busca e apreensão na residência dos envolvidos, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) cumpre vistoria dentro do Presídio Jair Ferreira de Carvalho, IPCG, Presídio Feminino e Estabelecimento Penal do Regime Semi-Aberto. Em Dourados, a vistoria na PED está sendo feita pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar.

Já foram apreendidos entorpecentes, armas de fogo e cigarros contrabandeados. Nas investigações foi constatado que grande parte dos investigados são membros da facção criminoso PCC, que exercem diversos tipos funções, até o recrutamento para novos integrantes dentro e fora do presídio, como encarregados nas praticas de crime com tráfico de drogas, roubos e homicídios.

A operação conta com ajuda da Secretária de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), com agentes penitenciários, policiais militares, grupamento do choque e encarregados aéreos.

