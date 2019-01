Gaeco deflagra operação "Themis", nesta segunda

Da Redação com Assessoria

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público Estadual, deflagrou nesta segunda-feira a operação "Themis", para apurar envolvimento de servidores da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) no envolvimento com o tráfico de drogas.

Segundo nota do Ministério Público Estadual (MPE), participam da ação o Batalhão de Choque da Polícia Militar, bem como a corregedoria da Polícia Militar (PM) e a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), para cumprimento de três mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão em Três Lagoas, Ponta Porã e Campo Grande.

Os investigados respondem pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e coação no curso do processo. O Gaeco ainda não divulgou outros detalhes da operação, a fim de não comprometer os procedimentos.

