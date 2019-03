"Operação Pregão": Gaeco cumpre cinco mandados de prisão nesta quinta

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), cumpriu cinco mandados de prisão na manhã desta quinta-feira (14), em Dourados e em Campo Grande.

As prisões ocorrem durante a 3ª fase da "Operação Pregão". Os presos, segundo informações do site Dourados News, são: o tesoureiro da prefeitura da cidade, Jorge Rodrigues de Castro, um casal de empresários identificados apenas como Ademir e Madalena. Os outros dois mandados foram cumpridos dentro de unidades penais, onde já estavam presos, o ex-chefe de licitações da prefeitura de Dourados Anilton Garcia, que está preso da PED e o ex-secretário de Fazenda João Fava Neto que está preso no Centro de Triagem de Campo Grande.

Além das prisões, foram cumpridos e oito mandados de busca e apreensão na capital e em Dourados, todos expedidos pelo Juiz de direito Luiz Alberto de Moura Filho, da 1ª Vara Criminal de Dourados.

"Operação Pregão"

A primeira fase foi deflagrada em outubro do ano passado, tendo por objetivo esclarecer a atuação de uma suposta organização criminosa composta por agentes públicos, políticos e empresários, visando à prática de diversos crimes, incluindo fraude em licitação, dispensa indevida de licitação, falsificação de documentos e advocacia administrativa, além do crime contra a ordem financeira e incidência na conduta da Lei Anticorrupção, sem prejuízo de outros, notadamente em razão de fraudes em licitações e contratos públicos, praticados, em tese, durante a atual gestão do município de Dourados-MS, sendo que, em dezembro do mesmo ano, foi realizada a segunda fase da operação.

