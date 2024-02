Garras prende chefe de organização criminosa em SP durante operação Bypass

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul deflagrou, nesta terça-feira (6), a segunda fase da operação “Bypass”, que contou com uma equipe da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS) se deslocando até São Paulo para o cumprimento de mandado de prisão contra um dos chefes de organização criminosa com atuação nacional, na modalidade de “Cangaço Digital”.

As ordens judiciais foram expedidas após investigação do Garras sobre furto qualificado mediante fraude com utilização de dispositivo informático, organização criminosa e lavagem de dinheiro apontarem para L.F.Z., de 29 anos, como um dos “cabeças” da organização criminosa responsável pelo furto qualificado de quase R$1,5 milhão de um banco campo-grandense.

A organização criminosa investigada já teria cometido este tipo de delito, com lucros milionários, em outros Estados. Após a prisão de funcionários do banco e intermediários, as investigações do Garras possibilitaram a identificação de um dos chefes da organização, em São Paulo.

Além da prisão do suspeito, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em suas residências.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também