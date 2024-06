Gato é encontrado morto e dono suspeita que animal tenha sido envenenado na Capital

O dono do gato ‘Chibeta’ procurou a DECAT (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista), após encontrar o animal morto na varanda de casa durante a manhã desta terça-feira (18), no bairro Morada Verde, em Campo Grande. Ele suspeita que o gato tenha sido envenenado.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o rapaz contou que mora na Rua Albatroz, dentro do Condomínio Chico Mendes. Há aproximadamente cinco meses, o gatinho apareceu em sua porta, sendo que desde então ele vem cuidando do animal.

Apesar de sua casa não ser telada, o rapaz disse nunca ter visto o gato saindo de dentro do condomínio, no entanto, não consegue imaginar quem teria dado veneno ao animal.

O local onde o gato foi encontrado morto não foi preservado, sendo que o tutor colocou o animal em um saco plástico, envolto de um pedaço de tecido. Desta forma, as autoridades solicitaram que o gato fosse levado para a FAMEZ (Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia) da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), onde o corpo do animal passará por exame necroscópico.

Diante da situação, o caso foi registrado como praticar ato de maus-tratos contra os animais.

