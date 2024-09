GCM prende ladrão que agrediu homem e furtou ferramentas no Jóquei Club

Leonardo Vieira de Souza, de 41 anos, foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira (27), após furtar ferramentas de um estabelecimento e agredir um homem, de 56 anos, que ofereceu o serviço para o ladrão e era proprietário do local onde os objetos foram levados. O caso aconteceu no Jardim Jóquei Club.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a testemunha, de 22 anos, percebeu que o acusado havia agredido o homem com empurrões e spray de tinta, onde tentou intervir na ação, mas também foi empurrada várias vezes pelo agressor.

A Guarda Civil Metropolitana foi empenhada na ocorrência e precisou usar spray de pimenta e uso moderado de força para conter o indivíduo, que estava bastante alterado pelo local. O homem agredido e que teve as ferramentas furtadas relatou que chegou a oferecer um serviço para o ladrão, mas ele cometeu o crime e foi "cobrar" as coisas de volta, sendo agredido.

Os objetos furtados seriam várias ferramentas como chave de fenda, alicate, martelo.

As duas vítimas agredidas e o agressor foram conduzidos para delegacia de plantão, onde no trajeto, o acusado xingou e ameaçou os guardas, dizendo que iria atrás deles "cobrar a fita". Um dos guardas teve o fardamento rasgado em virtude da resistência do acusado.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, desacato, vias de fato e furto qualificado.

