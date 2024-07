GCM prende ladrão que furtou 48m de fios de cobre e foi flagrado por fiscal no Noroeste

Ladrão, de 40 anos, foi preso em flagrante por uma equipe da Romu, da Guarda Civil Metropolitana, no final da noite desta quinta-feira (25), após ser visto furtando fios de cobre que seriam de uma empresa de telefonia e internet, na Avenida Ministro João Arinos, região do Noroeste, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o fiscal de telecomunicação estava na região verificando a situação dos cabeamentos, quando avistou o ladrão furtando os fios de cobre.

Os fios em questão são direcionados para a distribuição de internet para a população na região. Assim que flagrou o crime, acionou a Guarda Civil Metropolitana, que ao chegar pelo local, abordou o suspeito que tentou fugir, mas foi contido e detido.

O fiscal explicou que os furtos e a interrupção de internet causa um prejuízo de R$ 20 mil por hora para a empresa em razão do contrato assinado no fornecimento do serviço.

Na delegacia e autuado, o ladrão responderá pelo crime de furto. Com ele, foi apreendido uma faca e cerca de 48 metros de fios de cobre.

