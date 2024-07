Gerente de hotel dá tapa nas nádegas de copeira que denuncia caso na Deam

Copeira, de 28 anos, denunciou um caso de importunação sexual que partiu do gerente, de 57 anos, do hotel onde ela trabalha, na região do bairro Amambaí, em Campo Grande. O episódio aconteceu na tarde desta segunda-feira (1°), mas ela procurou a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) durante a noite.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima havia levado café para o gerente por volta das 14h e ambos 'trocaram' brincadeiras sobre o trabalho, referente a possíveis ganhos a mais no seu salário e pelo serviço.

Porém, o homem desviou completamente o assunto e perguntou se a copeira "iria fazer um bo..." para ele também. Surpresa com a fala, a funcionária deixou o local e foi para a cozinha. O gerente a seguiu e ao passar por ela, desferiu um tapa forte nas nádegas da vítima, deixando marca.

A funcionária o confrontou e desferiu um tapa nas costas do homem e saiu chorando. Ela conta na delegacia que chegou a tirar foto da marca, mas que ela saiu pouco tempo depois. A vítima ainda relata que conseguiu um vídeo que mostra o ocorrido.

O caso foi registrado como importunação sexual.

