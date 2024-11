Guarda Civil de folga é ameaçado de morte na frente dos filhos em Campo Grande

Um guarda civil da GCM (Guarda Civil Metropolitana) foi ameaçado de morte por um usuário de drogas, de 24 anos, durante a noite de quinta-feira (14), no Bairro Vila Santa Dorotheia, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, a vítima estava na frente da casa da sua namorada com seus filhos, quando um homem se aproximou bastante agitado e agressivo, gritando muito e dizendo que o guarda merecia morrer, o mandando entrar para dentro do imóvel.

Diante da situação, o servidor público desferiu um soco no estomago do autor, o imobilizando até a chegada dos colegas de farda. O caso foi levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como ameaça e vias de fato.

A vítima detalhou ainda, durante o registro policial, que agiu desta forma temendo ser assaltado pelo homem, que apresentava estar sob efeito de entorpecentes.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também