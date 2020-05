Guarda faz “limpa” em pipas e carretilhas na Praça do Redondo

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) foi até a “Praça do Redondo”, neste sábado (9), para cumprir mais uma etapa da Operação Cerol, lá os agentes recolheram 32 carretilhas (carretel de linha para “soltar” pipa), 8 pipas, abordaram 40 veículos e dispersaram aglomerações.

De acordo com a GCM, 43 pessoas que estavam no local foram orientadas sobre a proibição do uso da linha chilena e cerol, as linhas encontradas foram apreendidas.

A Guarda informou que 45 que estavam ou passavam pelo local foram orientadas a evitarem aglomeração e não permanecerem na praça, ao todo 85 veículos foram abordados e 22 pessoas foram multadas ou notificadas por irregularidades.

