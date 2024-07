Homem abandona carro com mais de 500 kg de maconha após perseguição em Ponta Porã

Uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), apreendeu neste sábado (13), por volta das 11h45, um veículo abandonado por um homem durante uma perseguição na MS-164, em Ponta Porã.

Segundo informações da polícia, os agentes realizavam fiscalização de trânsito e crimes transfronteiriços pela MS-164 quando deram ordem de parada para um veículo, modelo Chevrolet Tracker.

O motorista, ao notar que estava sendo parado pela polícia, ignorou as ordens policiais e empreendeu fuga, dando início à uma perseguição. Após alguns quilômetros, o motorista abandonou o carro às margens da rodovia e correu para dentro da mata.

Dentro do veículo, a polícia encontrou vários tabletes de maconha, que totalizaram 540 kg da droga. Além da droga, durante identificação veicular, os policiais notaram que as placas afixadas não eram as originais, e que existia um registro policial de estelionato em São Paulo.

A polícia avaliou a droga em R$ 1.170.000. O veículo e os entorpecentes foram encaminhados para a delegacia da cidade.

