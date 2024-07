Homem apanha até ficar inconsciente em festa no São Jorge da Lagoa

Homem, de 45 anos, foi espancado durante uma festa que acontecia em um espaço dedicado para eventos, no São Jorge da Lagoa, na noite deste domingo (7). Ele foi socorrido por testemunhas e chegou a dar entrada numa unidade de saúde inconsciente e precisou ser intubado.

Informações que constam no boletim de ocorrência é que a vítima aguardava transferência para a Santa Casa em razão do quadro de saúde, considerado até então grave diante das agressões sofridas.

Ainda conforme o registro, a Polícia Militar esteve no CRS (Centro Regional de Saúde) Coophavila e conversou com uma testemunha, que ajudou a socorrer a vítima. Ela contou que estava acontecendo uma festa na rua Maracaibo, quando o suspeito da agressão ficou com ciúmes de ver a vítima dançar com uma mulher - vale ressaltar que a mulher não possui relacionamento com nenhum dos dois.

Os dois homens começaram a brigar, chegando até a atingir uma das testemunhas. Inicialmente, a vítima recusou atendimento médico no local, mas ao tentar se deslocar poucos minutos depois do ocorrido, caiu desacordado na casa e foi levado para a unidade de saúde.

No CRS, a Polícia Militar foi informada pela equipe médica que a vítima estava inconsciente, intubada e seria transferida para a Santa Casa.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

