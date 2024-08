Homem chega bêbado em casa e arranca pedaço da orelha da esposa grávida

Um homem, identificado como Luciano Gonçalves, de 30 anos, foi preso no início da madrugada deste sábado (10), após agredir a esposa grávida de 2 meses. O caso ocorreu por volta da meia-noite, na Rua Alfenas, no bairro Jóquei Clube, na cidade de Dourados.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem chegou bêbado em casa e chutou o portão. Assustada, a mulher saiu para ver o que estava acontecendo e encontrou com ele na porta. Logo em seguida ele teria dado um soco no rosto dela e chutes pelo seu corpo. Durante as agressões, o homem ainda mordeu a orelha da vítima, arrancando um pedaço.

A PM (Polícia Militar) foi acionada, esteve no local e prendeu o agressor. Ele foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde acabou autuado por lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

