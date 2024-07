Homem chega bêbado em casa e espanca mulher para 'descontar a raiva da vida' em Três Lagoas

Uma mulher, de 40 anos, foi espancada pelo marido, de 33 anos, durante a tarde de quinta-feira (18), em Três Lagoas. Ela acabou indo parar na USF (Unidade de Saúde da Família) do bairro Jardim Cangalha.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por enfermeira do posto de saúde, pois uma paciente havia dado entrada com lesões provenientes de agressões causadas durante a violência doméstica.

Os militares fizeram contato com a vítima, sendo informados que ela está casada com o autor há 9 anos, mas vem apanhando há algum tempo. Ontem, o autor chegou em casa embriagado, muito nervoso por conta de um aparelho celular, que estava no conserto e não havia ficado pronto ainda.

O homem então passou a descontar sua irritação na companheira, que levou tapas no rosto e na perna direita, ficando com lesões. Posteriormente, ela procurou atendimento médico.

Diante dos fatos, o casal foi levado para a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), onde o caso foi registrado como ameaça, lesão corporal dolosa e violência doméstica.

