Homem comete suicídio depois de atirar contra a noiva

Izadora Amorim Novaes, 28 anos, morreu após ser baleada na cabeça pelo noivo, José Antonio Amado Junior, de 37 anos, no apartamento onde moravam. Depois do crime, o autor atirou na própria cabeça. O caso aconteceu no domingo (6), em Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

Os vizinhos ouviram os disparos e chamaram a Polícia Militar. O apartamento foi arrombado e os policiais encontraram o homem e a mulher no quarto, com ferimentos à bala. Uma pistola calibre 380 foi encontrada sob o corpo de José, ele foi levado para a Santa Casa e lá, registrada a morte.

Izadora deu entrada na Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas, mas também não resistiu. Vizinhos relataram terem ouvido barulho de briga e vidros quebrados antes dos disparos. Segundo a polícia, o casal tinha um histórico de desentendimentos. A arma recolhida no imóvel foi encaminhada para perícia.

A polícia investiga o que teria causado o crime que foi registrado como feminicídio seguido de suicídio.

