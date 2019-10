Vídeo - Corpo de colombiano é encontrado boiando em rio

Foi identificado como Sérgio Enrique Cediel Pinto, 48 anos, o colombiano que foi encontrado morto em Corumbá no início da manhã desta segunda (07). O corpo de Sérgio foi encontrado boiando no Rio Paraguai por populares que estavam em uma lancha quando avistaram o corpo e entraram em contato com o Corpo de Bombeiros.

Conforme assessoria do Corpo de Bombeiros, o corpo tinha duas perfurações de arma de fogo no tórax e no queixo e um ferimento de arma branca com exposição de vísceras. O corpo foi levado ao Instituto Médico e Odontológico Legal (IMOL) de Corumbá para exames.

A Polícia Civil investiga o caso. Veja o momento em que a equipe chega para resgatar o corpo.

