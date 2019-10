VÍDEO - Ladrões agem com naturalidade em furto de veículo

Foi com muita naturalidade que um grupo de três bandidos furtaram no início da noite desta quinta-feira (03), um veículo VW Gol placas HQI-0642, que estava estacionado na rua Abias Batista Filho, paralela à avenida Nelly Martins, mais conhecida como "Via Parque", no bairro Carandá Bosque.

O proprietário do veículo, Felipe Soares Guimarães, 22, que trabalha em uma barbearia localizada na Via Parque, estacionou o carro no início do expediente e foi trabalhar. Por volta das 19h40, um colega de trabalho foi pegar o veículo para dar uma volta, pois no dia anterior, o carro tinha ido para o mecânico.

O amigo de Felipe viu o momento em que o carro estava sendo levado e até tentou correr atrás, mas não conseguiu fazer com que o trio interrompesse a ação. Duas pessoas disseram que viram o veículo na avenida Guaicurus, e na região do bairro Moreninhas.

Segundo Felipe "eu nem sei o que estou sentindo. Eu arrumei ele no dia anterior, precisei pegar dinheiro emprestado para consertar e estava todo feliz com meu carro". O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.

Deixe seu Comentário

Leia Também