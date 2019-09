Casal é feito refém e tem veículo e pertences roubados por grupo

Homem de 51 anos compareceu no sábado (14) e relatou que mora num sítio, localizado na zona rural de Jateí - distante cerca de 265 km da Capital -, e que na sexta-feira (13), estava com sua esposa, de 46 anos, quando dois homens a pé chegaram em sua residência.

A dupla disse que havia colidido um carro numa vaca na estrada, perguntando se seria da residência do casal. Durante a conversa, os bandidos pediram água, momento onde acompanharam a vítima, apontando a arma em sua cabeça dizendo "quietinho que isso é um assalto". Os ladrões mandaram as vitimas deitarem no chão e colocaram fitas em seus braços, calças e blusas cobrindo a cabeça de ambos.

A vítima ainda disse que os assaltantes reviraram a residência em busca de dinheiro e objetos de valores e pediram a chave do veículo. Nesse momento o casal ouviu um dos ladrões falando “pode vir” como se tivesse chamando um terceiro, que provavelmente tenha levado o veículo. Após ouvirem o veiculo sair, os bandidos trancaram as vítimas no banheiro da residência e fugiram.

De acordo com as vítimas, foram roubados uma Hillux, um celular LG, uma espingarda de pressão, entre outros itens pessoais do casal. As vítimas não sofreram lesões corporais e observaram um veiculo baixo, de cor branca na estrada, assim que os bandidos adentraram o caminho da residência, o que a vítima acredita que seria comparsa.

Após serem trancados no banheiro, ambos conseguiram se desvencilhar das fitas amarradas em seus braços, tirando com os dentes, após conseguiram retirar os pinos do batente da porta, retirando assim a porta do banheiro e que seria por volta da meia noite onde saíram pedindo socorro para os vizinhos, sem êxito. E entraram em contato com a Polícia Militar.

