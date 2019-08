Família feita refém é liberada e suspeito é preso em MS

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados Newa

Policiais militares encontraram nas proximidades da Aldeia Jaguapiru em Dourados o casal e as duas crianças que foram levados por marginais na noite de quarta-feira (14) de uma residência no Jardim Europa.

Segundoas primeiras informações eles pediram ajuda em uma residência nas proximidades de um depósito de bebidas no Anel Rodoviário e os moradores do local acionaram a Polícia Militar (PM).

Segundo o tenente coronel Carlos Silva, Carlos Heitor Serrante, de 38 anos, a mulher dele de 36 anos, e os filhos uma menina, de 7 anos, e um menino, de 2 anos, estão bem e foram levados para a casa da família.

A previsão é que ainda nesta noite eles prestem depoimento para o delegado responsável pelo caso.

A família foi levada por quatro homens armados que fugiram do local levando um Amarok. O veículo foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Posto do Capey na BR 463 entre Dourados e Ponta Porã.

Uma Tucson também foi recuperada e Gabriel dos Santos, o "Degolado" foi preso no Capey tentando levar a Amarok para o Paraguai.

Os outros três suspeitos fugiram em um Uno depois de abandonar a família na Aldeia Jaguapiru, a polícia faz ronda para encontrar os marginais.

