Após divulgação de imagem, homem faz acordo para devolver veículo

Após falsificar CNH e financiar um veículo da loja Rudinei Veículos, localizada em Dourados - distante cerca de 225 km de Campo Grande -, no final da tarde de segunda-feira (16), o homem entrou em contato com os proprietários da garagem e pediu para que excluíssem imagens dele das redes sociais e, em troca, devolveria o veículo.

O veículo Voyage branco foi abandonado na Capital, com a chave embaixo do tapete do banco traseiro, de acordo com uma das donas da loja, que não terá sua identidade revelada por questões de segurança.

O homem tinha apresentado na loja uma CNH com dados originais de um homem residente em Vicentina e com a foto dele. Como os dados originais eram bons, o financiamento do veículo foi aprovado e o homem saiu com o carro. Apenas 30 minutos após a saída do homem foi possível confirmar que o financiamento era falso, pois o vendedor da loja retornou para o homem a fim validar a CNH devido à demora junto ao banco e o número informado por ele já estava desligado.

Foi realizado o contato do próprio autor, via WhatsApp com a loja, fazendo o acordo. Foi subtraído do carro o estepe, o triângulo e o macaco. Conforme com uma das proprietárias da loja, "agradeço a vocês da mídia, pois foi através de você que ele entrou em contato conosco para devolução do carro em perfeito estado. Ele subtraiu apenas alguns itens, mas isso é o de menos", informou.

