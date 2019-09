Garagem oferece recompensa de R$ 5 mil para quem localizar veículo roubado

Um estelionatário foi até a loja Rudinei Veículos, localizada em Dourados - distante cerca de 225 km de Campo Grande -, no final da tarde de segunda-feira (16) e informou estar interessado em um veículo Voyage branco com placas OOK-8754. O homem apresentou uma CNH com dados originais de um homem residente em Vicentina e com a foto dele.

Como os dados originais eram bons, o financiamento do veículo foi aprovado e o homem saiu com o carro. Apenas 30 minutos após a saída do homem foi possível confirmar que o financiamento era falso, pois o vendedor da loja retornou para o homem a fim validar a CNH devido à demora junto ao banco e o número informado por ele já estava desligado.

O dono da CNH falsificada já registrou boletim de ocorrência pela situação, bem como os donos da loja, que oferecem recompensa de R$ 5 mil para quem localizar o veículo.

Deixe seu Comentário

Leia Também