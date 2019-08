PRF recupera carro roubado no último mês

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), recuperou na BR-163 em Bandeirantes (MS), no domingo (25), um veículo que foi roubado em Guariba (SP), que estava com Wendell Carvalho Ferreira, 44 anos.

A ocorrência foi quando os policiais rodoviários federais abordaram uma Fiat com placas de São Paulo, conduzido por Wendell. A equipe policial constatou, pelos elementos identificadores do veículo, de que se tratava de um veículo com registro de furto, do dia 1° do mês passado, em Guariba.

O Wendell declarou ter comprado o veículo em Goiás também no mês passado e que estava indo para Campo Grande resolver problemas particulares e negou saber de que se tratava de um produto de furto.

Ele foi encaminhado, juntamente com o veículo, para a Polícia Civil de Bandeirantes.

