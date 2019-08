Vídeo - Helicóptero da PRF cai e piloto fica ferido

Um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF) colidiu enquanto pousava na terça-feira (20). O acidente aconteceu por volta das 15h na unidade da PRF em Eunápolis, na Bahia.

De acordo com a PRF, a aeronave iria participar de uma operação no local e acabou caindo na hora do pouso, ao bater em uma placa que fica em frente ao local. O helicóptero transportava três tripulantes no momento da colisão.

O piloto teve ferimentos leves e os outros dois tripulantes não se feriram. A PRF informou que o motivo da queda da aeronave ainda está sendo investigado.

