PRF encontra 15,5 kg de cocaína em pneu de caminhão

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu Leandro gomes, 31 anos, na tarde desta quarta-feira (21), por tráfico de drogas. A substância encontrada totaliza 15,52 kg de cocaína. Abordagem foi feita na BR 262, em Anastácio (MS).

Ao realizarem uma vistoria em um caminhão com placas de Barreiras (BA), acoplado a um reboque de placas de Barra Bonita (SP), os agentes notaram peso excessivo no estepe do veículo.

No interior do pneu, foram encontrados 15 tabletes de cocaína, que somaram 15,52 kg. O condutor, afirmou ser o proprietário do entorpecente e que o havia adquirido em Corumbá (MS) e levaria para São Paulo.

O motorista, os veículos e o ilícito foram encaminhados à Polícia Civil em Anastácio (MS) para as providências cabíveis.

