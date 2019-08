DOF recupera carro roubado que transportava cigarros do Paraguai

Os Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) recuperaram, na madrugada de quarta-feira (31), um veículo roubado em 2018 que estava carregado com 1850 pacotes de cigarros de origem estrangeira.

A apreensão ocorreu durante uma abordagem do policiamento para fiscalização na região de Lagoa Bonita, em Mato Grosso do Sul (MS). O conduto do carro não obedeceu à ordem de parada e fugiu, em alta velocidade. A equipe policial iniciou o acompanhamento tático e localizou o veículo abandonado, às margens da rodovia. O condutor não foi localizado.

Durante a checagem do veículo, os policiais descobriam o registro de Roubo na cidade de Toledo, no Paraná (PR), ocorrido no dia 13 de abril de 2018.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), para os procedimentos de investigação da Polícia Judiciária.

