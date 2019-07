Policial Rodoviário Federal é preso durante operação da PF

Policial Rodoviário Alaercio Dias Barbosa foi preso durante a Operação ‘Trunk’ desencadeada pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quarta-feira (31) em Dourados. Além da cidade douradense a operação também tinha o objetivo de cumprir 15 mandados de busca em apreensão, 8 mandados de prisão preventiva na capital, em Ponta Porã, no estado de São Paulo e Paraíba expedido pela 3ª Vara Federal de Campo Grande.

A operação foi desencadeada com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, para desarticular organização criminosa de grande porte, a qual era responsável pela introdução de cigarros contrabandeados no território nacional, além de cooptar agentes públicos.

As investigações referentes ao contrabando de cigarros iniciaram há um ano depois que um caminhão carregado com 430 mil maços de cigarros vindo do Paraguai foi apreendido. Durante as investigações, conforme a PF, foram efetuadas 19 apreensões de carregamentos do mesmo produto feitos em caminhões ou carretas, com a prisão de 16 pessoas.

Envolvimento de policiais

Durante investigações, foi descoberta a participação de policiais, o que culminou a união da PF e PRF para desarticular o esquema de contrabando. Conforme os investigadores, um vereador da Paraíba, conhecido como Chico, que tem casa em Ponta Porã, também está envolvido no esquema. Os policiais corruptos recebiam propina para facilitar a entrada dos cigarros contrabandeados no território brasileiro.

Operação

A operação ‘Trunk’ foi desencadeada em Campo Grande, Dourados, Rio Brilhante, Embu-Guaçu (SP) e São Bento (PB). Além dos mandados de busca e apreensão e prisões, também foi realizado sequestro de veículos, imóveis e valores financeiros. Os produtos ilícitos apreendidos até agora soma R$ 70 milhões.

O superintendente da PRF, Luiz Alexandre Gomes, durante coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira no auditório da instituição, disse que toda situação de crime dentro da corporação deve ser investigada e que se for necessário “cortam a própria carne”.

Durante a operação cinco pessoas foram presas, sendo que dois são policiais rodoviários federais em serviço, um em Dourados e um em São Paulo. Mais dois envolvidos foram presos em Ponta Porã – um casal apontado como responsável financeiro do esquema - e uma prisão em Rio Brilhante.

O vereador conhecido como Chico ainda está foragido.

