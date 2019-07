PRF recupera veículo furtado e prende motorista com documento falso

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou em Anastácio (MS) um veículo furtado em Belo Horizonte (MG) e prendeu o motorista que utilizava documentos falsos nesse domingo (28).

Ainda de acordo com informações da assessoria da PRF, a prisão aconteceu no km 260 da BR-419. Os agentes avistaram um Fiat/Palio, placas de Belo Horizonte (MG), parado no acostamento da via.

Ao realizar a abordagem, a equipe notou o nervosismo do motorista, que disse aos policiais não possuir CNH e apresentou uma CRLV e um documento de identidade com sinais de adulteração. A CRLV pertencia a um lote extraviado/furtado do Detran de SP.

O carro possuía registro de furto em Belo Horizonte (MG) em 18/07/2019. O documento do motorista também era falso. O condutor não quis declarar os motivos de estar com o carro de origem ilícita, sendo encaminhado, juntamente ao veículo, para a Polícia Federal em Campo Grande (MS).

Deixe seu Comentário

Leia Também