Viaturas doadas pela PRF reforçam frota da Agetran

O presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) Janine de Lima Bruno promete reforçar a fiscalização do trânsito da capital após receber duas viaturas da Policia Rodoviária Federal de Mato Grosso (PRF). Foram disponibilizados ao município seis veículos, além da agência de trânsito a Guarda Civil Metropolitana também foi contemplada. O repasse aconteceu na manhã desta terça-feira (2) com a presença do prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad e do superintendente da PRF Luiz Alexandre Gomes da Silva.

Janine ressaltou, durante a entrega das viaturas, que essa parceria é muito importante para Campo Grande. “Eu acho ótima essa ação da PRF, pois é uma parceria que existe entre as instituições, não é a primeira vez que isso acontece. É um apoio muito salutar que é dada a Agetran, vamos usar essas viaturas para aumentar a fiscaliza do trânsito de Campo Grande", afirmou.

Foram doadas 2 Trailblazer (ano 2013), 1 Mitsubishi Pajero Dakar (ano 2012), 1 Renault Fluence (ano 2013), 1 Nissan Frontier (ano 2013), 1 Ford Fiesta (ano 2011), totalizando R$ 363.463,00. Como contrapartida, a prefeitura irá auxiliar a PRF/MS nas operações realizadas na cidade.

O prefeito disse que é importante essa proximidade do município com a PRF para atender de forma mais efetiva as necessidades da população. “O atual governo municipal reconhece a importância da parceria com todas as instituições que desejam ajudar a nossa cidade. A cidade pertence a todos nós. Cada um desses veículos vai ajudar a manter a efetividade os serviços aos campo-grandenses”, disse Marquinhos Trad.

“Essa parceria vem sendo construída desde que a atual administração assumiu e sem dúvida ela fortalece ambas as instituições. Essa doação é também uma maneira de retribuir a colaboração da prefeitura que, através de seu efetivo da Guarda tem nos auxiliado sempre que necessário e em projetos futuros que já estão em andamento”, disse Luiz Alexandre da PRF.

O encontrou contou também com a presença do secretário Especial de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja. Conforme Janine, as viaturas ainda passarão pelo Detran-MS para regularização dos documentos e caracterização, sendo assim não tem um prazo certo de quando os carros estarão liberados para uso.

