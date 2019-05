No Dia das Mães, Agetran distribui rosas amarelas

Domingo (12), é comemorado o Dia das Mães, e a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) e Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito (GGIT), realizam uma ação especial a partir das às 9h30, no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro da avenida Afonso Pena. As equipes irão distribuir rosas amarelas para as mães, como símbolo de atenção pela vida no trânsito.



A ideia é homenagear as mães e ao mesmo tempo conscientizar sobre a prevenção a acidentes de trânsito em alusão ao Maio Amarelo.



“Desejamos que todas elas possam comemorar por muitos e muitos anos esta data junto a sua família com saúde e segurança sempre! No Trânsito o sentido é a Vida! Mamães usem seu sexto sentido e com sua sabedoria nos ajudem a preservar vidas”, disse Ivanise Rotta, chefe da Divisão de Educação para o Trânsito da Agetran.



A ação também será realizada às 16h30 na Igreja Batista da Coronel Antonino.

