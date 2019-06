Reviva: Agetran libera mais um trecho que estava interditado para obras

A Agência Municipal de Transportes e Trânsito (Agetran), com objetivo da continuidade as obras do Reviva Campo Grande informa que a pista da avenida Mato Grosso no sentido Ernesto Geisel/Parque dos Poderes, entre a avenida Calógeras e a rua 14 de Julho, foi liberada.

A prefeitura de Campo Grande informa, porém, que a partir de quinta-feira (13) haverá nova interdição no mesmo trecho, agora na pista de sentido contrário, para que trafega no sentido Parque dos Poderes à avenida Ernesto Geisel.

A opção viária dos motoristas com a interdição a partir de quinta-feira, a alternativa para quem opta chegar a Ernesto Geisel será acessar a Rua 13 de Maio e, seguir pela a Rua Maracaju. Para que deseja chegar à Rua 14 de Julho, deverá fazer a conversão à direita na Rua Rui Barbosa, à esquerda na Rua Eduardo Santos Pereira e, novamente à direita, na Rua General Mello.

