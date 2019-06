Reviva Campo Grande: 14 de Julho recebe novo relógio

A rua 14 de Julho recebeu, nesta segunda-feira (10), o monumento em alusão ao relógio que marcou a vida cultural e a história econômica e social de Campo Grande. Ele foi instalado justamente onde o original ficou por muitos anos, no cruzamento da rua 14 de Julho com a avenida Afonso Pena.

Isso foi possível porque durante as escavações das obras de requalificação da rua 14 de Julho, operários encontraram a base original do relógio, um marco do desenvolvimento da capital de Mato Grosso do Sul.

Na análise do historiador Eronildo Barbosa, o antigo relógio da rua 14 de Julho tem uma importância imensa para a história econômica e social de Campo Grande. Desde a sua instalação, no ano de 1933, se transformou em um símbolo do progresso e do processo de urbanização que Campo Grande vivenciava. “Ele foi testemunha por quase três décadas de muitos carnavais, comícios políticos, footings, shows e namoros. A vida cultural da Cidade Morena circulava em torno do relógio. Era um ponto de encontro importante e sagrado. Tanto que, em outro formato, está voltando para o lugar que não deveria ter saído”, avaliou.

Em 1970, o relógio foi demolido. Em junho do ano 2000, foi inaugurada uma cópia em alvenaria, entre a avenida Afonso Pena e a Calógeras. Setores organizados da sociedade tomaram a iniciativa de reconstruir o relógio e, visando a perpetuação do mesmo, ele foi totalmente construído em concreto armado, sendo concluído poucos dias antes da celebração dos 100 anos da cidade.

Veja o momento que a estrutura chegou ao local para ser instalada.

*Crédito do vídeo: Manchete Popular

