Maior projeto da capital, “Reviva Campo Grande” já tem 70% pronto

Considerado o maior projeto de revitalização da capital sul-mato-grossense, o “Reviva Campo Grande” avança e já tem 70% da obra concluída, na 14 de Julho, uma das principais ruas do centro.

A obra consiste na troca de toda a estrutura “enterrada”, sendo esgoto, rede de água e frenagem, além da instalação de outros equipamentos normalmente “aéreos”, como energia elétrica e telefonia. A nova 14 de Julho vai ganhar pista de rolamento com apenas duas faixas e um belo calçadão, equipado com equipamentos móveis como bicicletário, floreiras e bancos. Também está previsto nova iluminação de LED, wiffi e câmeras de monitoramento de segurança.

O engenheiro chefe da obra, Thiago Gonçalez, informou que “alguns serviços já chegaram a 100% de conclusão”, como drenagem de águas pluviais e esgotamento sanitário, e outras avançam a passos largos como o abastecimento de água e telecomunicações.

Carlos Clementino, sócio proprietário da Engepar, construtora responsável pela obra diz que está muito esperançoso de a empresa vai cumprir o compromisso de entregar a obra antes do final do contrato, que vence em fevereiro. “Vamos entregar a obra para ser inaugurada ainda esse ano, em tempo para as festas do natal”, garantiu.

