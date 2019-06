PRF já multou 1.826 motoristas durante a operação Corpus Christi

Rauster Campitelli, com informações do G1

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) multou 1.826 motoristas nos dois primeiros dias da operação Corpus Christi em Mato Grosso do Sul. As ações tiveram início às 0h de quarta-feira (19) e seguem até as 23h59 de domingo (23). O balanço mais recente da Polícia Rodoviária mostra que 1.690 veículos foram fiscalizados e 2.208 multas foram aplicadas; 65 por ultrapassagem indevida e 1.826 por excesso de velocidade.

Nestes dois primeiros dias, foram registrados 11 acidentes - 3 deles graves -, 29 pessoas ficaram feridas e foram realizados 974 testes de bafômetro. A PRF iniciou a operação Corpus Christi 2019, na quarta-feira, em pontos estratégicos das rodovias federais de Mato Grosso do Sul. O intuito é reduzir os índices de acidentes de trânsito durante o feriado prolongado.

As principais ações são as fiscalizações de alcoolemia ao volante, excesso de velocidade, ultrapassagens irregulares, uso do cinto de segurança, condições dos acessórios de segurança dos veículos e uso de dispositivo para o transporte de crianças. A orientação da

A Polícia Rodoviária orienta que, antes de acessarem as rodovias, os motoristas realizem a revisão preventiva dos veículos e verifiquem as condições dos pneus e dos acessórios (como triângulo, macaco e chave de rodas, se estão presentes nos automóveis). O sistema de iluminação deve estar funcionando corretamente e os faróis devem estar ligados, mesmo durante o dia.

