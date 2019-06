Vídeo - PRF encontra mais de meia tonelada de drogas em fundo falso de caminhão

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 534 kg de maconha e 17,3 kg de haxixe em Água Clara (MS) nessa quarta-feira (26).

A equipe abordou um caminhão com placas de Cascave (PR), no km 141 da BR-262. O motorista, de 43 anos, mostrou-se nervoso diante da equipe policial, que desconfiados iniciaram uma vistoria no veículo.

Em um fundo falso, na cabine do cavalo trator, foi encontrado um compartimento oculto onde estavam escondidos os tabletes das drogas.

Foram pesados e totalizados 534 kg de maconha e 17,3 kg de haxixe foram apreendidos.O condutor confessou ter pego o caminhão já carregado com os entorpecentes em um posto de combustíveis em Campo Grande (MS).

O homem deveria viajar até Três Lagoas (MS), onde também entregaria em um posto de combustíveis. Ele disse também que, se realizasse quatro viagens com o Iveco/Stralis, avaliado em mais de R$ 100 mil reais, receberia o veículo como pagamento.

O preso, os entorpercentes e o caminhão foram encaminhados à Polícia Civil em Água Clara (MS).

