Durante fiscalização na BR-463 PRF apreende dois carros com drogas

Em menos de uma hora de fiscalização a Polícia Rodoviária Federal (PRF), abordou dois traficantes transportando entorpecentes com destinos aos estados de São Paulo e Minas Gerais. O fato ocorreu na noite de sábado (15) e 56,9 kg de maconha foram apreendidos.

Conforme a PRF, os agentes estavam no km 68 da BR-463 em Ponta Porã-MS, quando por volta das 19h20 um veículo modelo Celta com placas de São Paulo foi abordado. O condutor apresentou nervosismo e durante vistoria foram encontrados 44,9 kg de maconha em um fundo falso, sob o carpete, embaixo dos bancos dianteiros e no assoalho traseiro. O condutor afirmou que levaria a droga até São Paulo capital, por um valor que seria acordado ao final da viagem.

A segunda ocorrência foi às 19h30, com a abordagem do veículo modelo Ford Ka, de placas de Belo Horizonte-MG. Durante vistoria no porta-malas foi encontrada uma chapa metálica que, retirada, escondia 12 kg de maconha.

O condutor, de 35 anos, declarou que fora contratado para transportar a droga de Ponta Porã até Manhuaçu-MG, cidade onde reside. Segundo ele, o valor do serviço ilegal seria acordado ao final da viagem.

Os dois homens, os entorpecentes e os veículos foram encaminhados para a Polícia Federal de Ponta Porã-MS.

