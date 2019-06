PRF apreende suspeitos por tráfico de drogas na BR-463

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, nesta segunda-feira (10), Guilherme Henrique Silvestre Bento, de 27 anos, Luciana Ferreira da Silva, de 42 anos, e Larissa Cristina Alves Muniz, de 20 anos, que estavam num veículo em que foram encontrados tabletes de maconha. O caso ocorreu na BR-463, entre Dourados e Ponta Porã.

Em um Ford Del Rey cinza, com placas de Franca (SP), os suspeitos revelaram terem vindo para um terreiro próximo a um shopping na fronteira, onde fariam um trabalho espiritual para reconciliar Luciana com o marido dela. Guilherme afirmou ser “pai de santo”, enquanto Luciana e Larissa revelaram ser “pomba giras”.

Aos policiais, eles disseram ter feito o trabalho e voltavam para casa, mas na abordagem foram encontrados 10 tabletes de maconha entre os feixes de mola do banco traseiro, que totalizaram 6,2 quilos.

No estepe do carro havia outros nove tabletes de maconha, pesando, no total, 3,2 quilos.

Os envolvidos disseram desconhecer a origem e negaram ser donos dos entorpecentes. Todos foram encaminhados para a Polícia Federal de Ponta Porã.

