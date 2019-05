Em Ponta Porã, Tereza Cristina destaca o agro nacional e estadual

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, destacou durante sua visita na Fazenda Jotabasso, em Ponta Porã, a importância do sistema sindical para o desenvolvimento do agro nacional e estadual.



No evento, a ministra enfatizou o papel da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), das federações e dos sindicatos rurais. "Nós precisamos cada vez mais dessas entidades para defender o produtor rural. Nós precisamos muito das nossas federações e da CNA, que são instituições respeitadas", salientando a importância da união do setor.

O presidente do Sistema Famasul, Maurício Saito, disse que "uma pesquisa realizada pela CNA mostra que entre as demandas do setor estão o acesso ao crédito, o alto custo produtivo e a infraestrutura. Efetivamente aqui, é um exemplo do Brasil que dá certo".



Inauguração



O evento na fazenda Jotabasso serviu para inaugurar um armazém de sementes moderno para atender a demanda interna do insumo, atualmente, em sua maioria, importado pelos produtores. Um dos anfitriões do evento, o presidente do Conselho Administrativo da Jotabasso, José Américo Basso, afirmou: "Alcançar essa estrutura atual é o resultado de um trabalho desenvolvido há mais de 50 anos".



A ampliação da infraestrutura de armazéns da propriedade aumenta em 50% a capacidade de armazenamento de grãos e sementes. Para o governador de MS, Reinaldo Azambuja, o setor rural oportuniza desenvolvimento ao estado. "A área destinada ao plantio de soja está prevista em 3 milhões de hectares. Isso gera oportunidades. Precisamos melhorar a logística para aumentar a competitividade".



O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Paulo Corrêa, acrescentou: "Esse é o Brasil que tem dado certo". Do mesmo modo, o prefeito do município, Hélio Peluffo Filho, enfatizou: "O agro sustenta o município, o estado e a nação".



Participaram do evento o secretário de Gestão Estratégica, Eduardo Riedel; o secretário da Semagro, Jaime Verruck; o superintendente da SFA, Celso Martins; o deputado estadual, Gerson Claro; o secretário Especial de Articulação Política, Sérgio de Paula; o presidente da Aprosoja/MS, Juliano Schmaedecke; o vice-presidente da Associação, André Dobaschi; e os presidentes dos sindicatos rurais de: Ponta Porã, André Cardinal; de Dourados, Lúcio Damalia; de Caarapó, Carlos Eduardo Macedo Marques, além de outras lideranças locais.

Deixe seu Comentário

Leia Também