“O Brasil é cheio de insegurança jurídica, não só no campo”, diz Tereza

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, defendeu nesta sexta-feira (5) que o problema que os produtores rurais enfrentam com indígenas não pode ser resolvido em “uma canetada”.

Para a ministra, o assunto é delicado e há leis que precisam ser seguidas. “A Constituição trava algumas coisas, faremos um diagnóstico. O decreto para solucionar o problema de demarcações ainda precisa ser aprovado no Congresso”, destacou.

Tereza que palestrou nesta manhã no 32º Encontro de Tecnologias para o Agronegócio, do Sindicato Rural, em Campo Grande, disse ainda que o assunto não terá solução rápida. “O Brasil é cheio de insegurança jurídica, não só no campo, em todos os setores”, disse. A ministra afirmou que a intenção é mudar o cenário, simplificar e desburocratizar as normas.

Para o governador Reinaldo Azambuja, que também falou no evento, somente a hora que tiver regramento jurídico haverá segurança para os produtores. “Isso tem quem tem ser resolvido pelo poder legislativo, fixando lei. Quando se tem dúvida de interpretações não há como ter segurança”, disse.

Reinaldo destaca que a questão de invasão de terras por parte dos índios. “é como invadir sua casa”, disse. O governador afirmou que agora é hora de “desarmar os espíritos de todos os lados e buscar solução pacífica”.

