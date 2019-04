Expogrande começa nesta quinta com homenagem à Tereza Cristina

A Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul) abre, nesta quinta-feira a programação da 81º edição da Expogrande com homenagem à ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina.

Tereza será homenageada com o selo comemorativo da edição 2019 da maior feira agropecuária do estado. A abertura do evento acontecerá no Tatersal de Elite da Acrissul, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, a partir das 19h.

O evento que começa nesta quinta, segue até o dia 14 de abril e deve atrair 120 mil pessoas. A expectativa dos organizadores é movimentar a economia, são esperados o retorno de R$ 26,5 milhões em negócios firmados.

Além de feira de negócios, a Expogrande atrai também pelas apresentações musicais, artistas como: Zé Neto & Cristiano, Thiaguinho, Bruno & Marrone, Jorge & Mateus e Atitude 67 subirão ao palco para animar as noites de feira.

Além da ministra da Agricultura, está confirmada a presença do ministro da Integração Regional, Gustavo Canuto, o governador Reinaldo Azambuja, o prefeito Marquinhos Trad, entre outras autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, produtores rurais, lideranças políticas e ruralistas do estado.

